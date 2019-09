Todo lo que debes saber sobre la vacuna del sarampión: Quiénes deben ponérsela, dónde y cuándo

Este hecho preocupó a la sociedad española, a pesar de que nuestro país está libre de esta enfermedad vírica. Esto no significa que no exista el sarampión en España, de hecho, en lo que llevamos de 2019 se han detectado unos 200 casos dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, se piensa que las personas que enfermaron se contagiaron fuera del país.

La triple vírica está en el calendario de vacunación desde 1981 y con altas coberturas desde entonces. No obstante, los movimientos anti-vacunas han creado gran preocupación entre los expertos que prevén un crecimiento de dicha enfermedad en caso de que no se actúe. Además, está financiada por el sistema nacional de salud español , por lo tanto, es gratuita. No obstante, también se puede comprar en la farmacia y buscar un centro de salud privado para administrarla.

¿Quién debe vacunarse? Cualquiera persona puede vacunarse a partir de los doce meses de edad. Siempre y cuando no esté vacunado con dos dosis o no haya padecido la enfermedad anteriormente. Las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo en las cuatro semanas siguientes da la vacunación. Si existen dudas a la hora de recordar si están o no vacunados se recomienda volver a vacunarse, ya que no supone ningún problema para la salud.