Segovia y Ávila levantan sus restricciones y reabren su hostelería ante los buenos datos

La hostelería, los centros comerciales y los gimnasios de las provincias de Segovia y Ávila han abierto sus puertas desde las 00.00 horas de este viernes, 27 de noviembre . No obstante, ambas provincias mantendrán el nivel 4 de alarma, con las medidas preventivas ordinarias propias del mismo . Se establece asimismo la limitación de la entrada y salida del territorio comprendido en el perímetro conjunto de ambas provincias, con el objetivo de proteger su salud y reducir el riesgo de contagios procedentes de otras áreas.

Esta eliminación de las medidas excepcionales se concreta en la vuelta a las actividades de restauración, tanto en interiores como en terrazas; la reapertura al público de los grandes establecimientos comerciales definidos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, así como comercios de más de 2.500 metros cuadrados; y la reapertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, con asistencia de público en aquellos casos en los que está permitido.

No obstante, Ávila y Segovia permanece en nivel 4 de alerta pandémica . Por lo que seguirán en vigor las medidas ordinarias propias de ese nivel.

El 40 por ciento de la hostelería segoviana reabre sus puertas

"A muchos hosteleros no les ha dado tiempo porque nos avisaron antes de ayer y hay locales y restaurantes grandes que necesitan una provisión y una previsión ", ha señalado el presidente de la patronal segoviana de la hostelería.

"Yo no me canso de pedir la comunicación con Madrid, que es lo que exigimos desde el primer día", ha aseverado el empresario hostelero, quien además ha señalado que "los autónomos y pequeños negocios están trabajando al cien por cien, pero los restaurantes están bajo mínimos, porque nadie se va a arriesgar a desescalar gente que no pueda pagar".