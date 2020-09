El stalking, una forma de acoso casi desconocida que sufren más de tres millones de mujeres en España

No obstante, el stalking no entra dentro de lo que entendemos un delito de violencia de género porque no tiene que producirse en el seno de la pareja o expareja. En España no se tipificó en el Código Penal hasta 2015 y castiga “conductas que, pese a su gravedad, presentaban dificultades de tipificación con la regulación vigente”, según recoge Nabila Elisabeth Zbairi Pardillo en su investigación ‘El stalking como nueva forma de acoso: las limitaciones de la regulación y la intervención actuales’.