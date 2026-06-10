Tras estar al frente del equipo blanco durante los años de 2010 a 2013, José Mourinho vuelve al Real Madrid

El técnico portugués Marco Silva será el que sustituya a Mourinho como entrenador del SL Benfica

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El club de fútbol portugués SL Benfica ha anunciado que el Real Madrid ha manifestado su "intención" de abonar 15 millones de euros por el fichaje del hasta ahora técnico del equipo, José Mourinho, además de desvelar que Marco Silva será su sustituto en el banquillo.

"El Benfica SAD comunicó a la CMVM -Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios- que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho", señaló el club portugués en un comunicado.

Expectativas ante la vuelta de Mourinho al Real Madrid

Tras estar al frente del equipo blanco durante los años de 2010 a 2013, José Mourinho vuelve al Real Madrid. El entrenador, que llega después de las promesas del presidente Florentino Pérez, ha dejado el banquillo del SL Benfica, del que llevaba siendo técnico desde septiembre de 2025.

Después de que entrenadores como Xabi Alonso Y Álvaro Arbeloa hayan pasado por el Real Madrid sin obtener los resultados esperados por el club, los blancos vuelven a José Mourinho para probar suerte con uno de los entrenadores que más huella dejó en el club y con el que consiguieron ganar una Liga, una Copa y una Supercopa de España, además del reconocimiento al mejor técnico del mundo en 2011.

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Tras escuchar las contundentes palabras de Mourinho "sí, por supuesto" ante la pregunta de si iba a volver al Real Madrid, los acuerdos ya han finalizado y el entrenador ya ha pasado a formar parte del club de manera oficial dejando un puesto libre en el Benfica que será ocupado por Marco Silva.

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Por parte de la entidad lisboeta, esta informó la entrada del técnico portugués Marco Silva tras haber llegado con él a un acuerdo para las dos próximas temporadas, extensible hasta la temporada 2028-29.