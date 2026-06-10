Fuentes de la Policía Municipal de Pamplona han indicado que Enrique Maya no ha sufrido daños en el incidente

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condena por la agresión al exalcalde por parte de diferentes formaciones políticas

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El exalcalde de Pamplona Enrique Maya, que pertenecía al partido político UPN, ha sido objeto de una agresión este pasado martes 9 de junio en una calle de la capital navarra. Fuentes de la Policía Municipal de Pamplona han indicado que Maya no ha sufrido daños en el incidente, así como que por el momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos.

Tras conocerse lo ocurrido se han sucedido en las redes sociales los mensajes de condena por la agresión y de solidaridad con el exalcalde desde diferentes formaciones políticas y representantes institucionales como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu).

Mensajes de apoyo y empatía por parte de los políticos

A través de su cuenta de la red social 'X', Asiron manifestaba que "nada más conocer la agresión sufrida hoy por el exalcalde Enrique Maya me he puesto en contacto con él para trasladarle toda nuestra cercanía y solidaridad", explica Asiron en un mensaje en el que añade que "este tipo de actos van en contra de la voluntad de convivencia reiteradamente expresada por la sociedad pamplonesa.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite (PSN), ha condenado "sin paliativos" la agresión. "No hay lugar en nuestra sociedad para agresiones ni conductas intolerantes", afirma la presidenta en un mensaje en el que que subraya que "la calle es un espacio público de convivencia".

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La presidenta de su partido, UPN, Cristina Ibarrola, tras trasladarle todo su "apoyo y afecto", ha manifestado que es "otra muestra de que la intolerancia y la violencia aquí siempre la protagonizan los mismos. Espero que el agresor pague las consecuencias".

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Igualmente Geroa Bai ha condenado la agresión en un mensaje en el que afirma que "actitudes como esta no tienen cabida en una sociedad democrática como la pamplonesa. No contribuyen en absoluto a la convivencia".

El presidente del PPN, Javier García, tras condenar "rotundamente" la agresión, ha apuntado que "algunos creen que las calles les pertenecen e intentan silenciar todo aquello que no comparte sus ideas, y lo peligroso es que algunos les defiendan, como ha hecho Bildu con lo ocurrido en la Universidad".

Como "inadmisible" ha calificado lo sucedido el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzman, quien ha aseverado que "Pamplona y Navarra no pueden dar cabida a ningún tipo de agresión. La convivencia fraterna ha de cimentarse en el respeto y la tolerancia".

Partidos políticos y concejales del actual Ayuntamiento de Pamplona como Marina Curiel (PSN) o Txema Mauleón (Contigo Zurekin) han mostrado igualmente su rechazo a través de mensajes difundidos en las redes sociales.