La Fiscalía de Milán ha activado el 'código rojo', un protocolo de actuación urgente con el que investiga la agresión sexual grupal a una estudiante española

La violación grupal a una joven española en Milán: fue engañada y llevada a un coche por dos chicos que después llamaron a otros dos amigos

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MilánLa Policía italiana continúa investigando la presunta agresión sexual a una estudiante española de Erasmus en Milán. Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en los alrededores de la discoteca The Beach, en via Corelli, y en las calles próximas donde la estudiante española de 20 años denunció haber sido violada por cuatro hombres durante la madrugada del 22 al 23 de mayo, la Fiscalía de la capital lombarda ha emitido un 'codice rosso' (código rojo). A través de esta calificación, la Fiscalía italiana ha iniciado un protocolo de actuación urgente en casos de violencia de género para investigar esta violación grupal contra la estudiante española.

Según informan medios italianos, este protocolo está diseñado para acelerar las investigaciones y reforzar la protección en casos de violencia de género y violencia doméstica. Gracias a este conocido como 'código rojo', las fuerzas del orden deben comunicar inmediatamente la denuncia al Ministerio Público y los fiscales tienen un plazo máximo de tres días para escuchar a la víctima. Desde los medios de comunicación italianos se explica que este protocolo permite aplicar medidas cautelares urgentes, como órdenes de alejamiento o la expulsión del agresor del domicilio familiar. En definitiva, el objetivo principal de esta normativa vigente en la legislación italiana es evitar que los tiempos de espera burocráticos pongan en riesgo la vida de la víctima.

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Las agresiones físicas y sexuales a la víctima

Los agentes siguen revisando las imágenes del interior y exterior del local, así como de los callejones cercanos, con el objetivo de reconstruir los movimientos del grupo, identificar el vehículo utilizado y obtener datos que permitan identificar a los presuntos agresores.

Según el periódico 'El Mundo', tras activar este protocolo de urgencia la Fiscalía de Milán ha ordenado analizar los registros de telefonía móvil y la recogida de muestras biológicas en el cuerpo de la víctima. Tal como detalla 'Milano Today', los investigadores buscan “cualquier hallazgo biológico y obtener los archivos de ADN de los atacantes”, además de rastrear “las grabaciones de las cámaras de seguridad dentro y fuera de la discoteca, así como las de los callejones”.

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La joven, que se encontraba en Milán con una beca Erasmus, acudió a la discoteca The Beach acompañada de una amiga española. Allí conoció a dos jóvenes con los que compartió parte de la noche. Según su denuncia, recogida por el periódico, la situación cambió cuando perdió de vista a su amiga y los dos chicos “la persuadieron para salir del local”.

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Una vez fuera, en una zona apartada cercana a la discoteca, comenzaron las primeras agresiones. El diario 'Milano Today' detalla que a los dos jóvenes se les sumaron otros dos amigos, formando un grupo de cuatro que “inmovilizaron a la chica, impidiéndole pedir ayuda, y la arrastraron a un rincón oscuro y apartado”.

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La víctima denunció la agresión sexual y se encuentra en España

Posteriormente, según el relato de la víctima, los agresores la obligaron a subir a un coche, que desplazaron hacia un área más oscura próxima al aeropuerto de Linate. Allí, en el interior del vehículo, la joven fue violada por turnos antes de ser abandonada en la calle. Los cuatro hombres huyeron en el coche.

La estudiante logró contactar con su amiga, que acudió en su ayuda. Ambas se trasladaron en taxi a la clínica Mangiagalli, donde los profesionales confirmaron “indicios compatibles con agresión sexual”, según 'El Mundo'. Tras recibir atención médica y psicológica, la joven presentó denuncia en la comisaría.

La víctima ha regresado a España junto a su familia, poniendo fin a su estancia Erasmus mientras continúa la investigación para identificar a los autores.