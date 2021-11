Buscan a la madre y los niños desaparecidos del centro de tutela de Aranjuez en Madrid, Toledo y Córdoba

Los padres de los menores, Miguel y Nieves, tenían programadas visitas para el mismo día de la desaparición. Desde hacía años no tenían la custodia de los menores, aunque Miguel sí ha podido recuperarla recientemente de forma parcial y puede pasar con ellos algunos fines de semana. Por su parte, Nieves, de 27 años, no ha conseguido que se le otorgue este régimen y eso es lo que cree Miguel que ha provocado que se los lleve, la desesperación por no poder tener ya las mismas condiciones.