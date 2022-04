La madre del menor asesinado por su padre en Sueca, "muerta en vida": no pudo ir ni al entierro

El municipio de Sueca , en Valencia, continúa conmocionado tras el asesinato de Jordi, un niño que acababa de cumplir 11 años , a manos de su padre, que ya se encuentra en prisión provisional . María Dolores, la madre del menor y expareja del detenido se encuentra totalmente destrozada, "muerta en vida", tras el asesinato, hasta el punto de no haber podido acudir ni al entierro de su hijo.

Tras el asesinato, el detenido ha llegado incluso a culpar a la madre del pequeño del crimen , por haber querido firmar el divorcio. La abogada que llevó el proceso de divorcio de la madre no supo en ningún momento que su defendida había sido víctima de malos tratos en el transcurso del proceso de divorcio.

"Ella pensaba que eso es lo que le había tocado vivir y esperaba que acabase cuanto antes" , añade a EFE. Esta parte solicitará al juez instructor que se elaboren informes psicológicos sobre el estado de la madre en los que se refleje la situación a la que fue sometida y cuál es su situación actual, porque "posiblemente no levante la cabeza jamás": "Está muerta en vida", y no ha podido ni ir a enterrar a su hijo.

Una amiga de la infancia de María Dolores ha asegurado que el agresor, que anteriormente había intentando matarla a ella, la tenía "completamente anulada" y "no le dejaba salir de casa". Carmen Cruañes ha explicado que el detenido "ha sido siempre una persona que no ha estado bien" y cuando empezaron los malos tratos "ella se separó", y cuando se dio cuenta de que ella no iba a volver "pensó en ir a por su hijo, que es lo que más le iba a doler".