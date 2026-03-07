Asun Chamoso 07 MAR 2026 - 06:30h.

El mural del artista urbano TVBoy se puede ver en la plaza de La Virreina en el barrio de Gràcia de Barcelona

BarcelonaEn una plaza de Barcelona ha aparecido el mural del mono 'Punch' abrazado a su inseparable peluche con un cartel: "Stop hate" (Stop odio). Es una nueva obra del artista urbano TVBoy que esta vez ha escogido a la cría de macaco para hacer un llamamiento en contra de la guerra.

El grafiti, en la plaza de la Virreina en el barrio de Gràcia de Barcelona, se puede ver a 'Punch' con su peluche de orangután, sosteniendo un cartel de stop al que le han sumado la palabra 'Hate'.

La cría de macaco del zoológico ubicado en Ichikawa, cerca de Tokio (Japón), se ha vuelto muy viral en todo el mundo. Según los cuidadores, su madre, una hembra joven que atravesaba su primer parto, pudo haberlo abandonado por el estrés y el intenso calor. Los profesionales del zoo le dieron un orangután de peluche del que no se ha separado. Las aventuras de 'Punch' continúan y se le puede ver como limpia de pulgas a su inseparable amigo. La cría ha conseguido el cariño de todos y ahora también tiene los abrazos de uno de los monos mayores del zoo.

Murales virales

Salvatore Benintende, conocido como TVBoy, es el creador de otros murales que se han hecho virales. Así este artista urbano afincado en Barcelona ha creado grafitis como por ejemplo el beso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el parque de Glòries de Barcelona. Y también el de Luis Rubiales a la jugadora de fútbol Jenni Hermoso pidiendo respeto.

Sus murales también los han protagonizado Leo Messi sujetando la copa del mundo en la avenida Diagonal de Barcelona o la del fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, o los jugadores Alexia Putellas o Lamine Yamal.