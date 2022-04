El parricida de Sueca culpa a la madre del asesinato de su hijo: "Si hubiera vuelto esto no habría pasado"

El Juzgado ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado matar a su hijo de 11 años en Sueca el pasado domingo. El detenido, que tenía una orden de alejamiento de su exmujer por malos tratos, no ha mostrado ningún arrepentimiento por el brutal crimen, y además ha querido justificarse y ha llegado a señalar directamente a la madre del menor: "Si hubiera vuelto a mi lado esto no habría pasado".

Una amiga de la infancia de María Dolores, la madre del menor, ha asegurado este miércoles que el agresor, que anteriormente había intentando matarla a ella, la tenía "completamente anulada" y "no le dejaba salir de casa".

Carmen Cruañes ha explicado que la expareja de María Dolores, madre del pequeño Jordi, la tenía "completamente anulada. No quería que saliera de casa porque decía que como tenía un hijo ya no tenía que salir de casa, la apartaba" de ellas cuando era la "única que trabaja" y él se encargaba del cuidado del niño.

"No pensábamos que podía hacerle algo al niño porque lo quería, pensábamos que se lo haría solamente a ella", ha dicho para añadir que al ser el que ha criado al niño "no cuadra lo que ha hecho" y asegurar que se sienten "engañados" porque pensaban que quería a su hijo, pero "con ese ensañamiento que ha tenido, ha demostrado que no lo quería nada".