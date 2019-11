El teléfono de Diana, el ADN que ha desmontado al Chicle

Así fue el secuestro de Diana

Después, el teléfono comenzó a hacer movimientos erráticos, como si alguien los estuviera pulsando compulsivamente, una llamada a su amiga que no contesta, o alguien bloqueándolo, o tapándolo o forcejeando, o el móvil a dentro de un vehículo. Todo eso lo saben por la señal de GPS “ese terminal estaba obstruido por algo, daba posiciones erráticas”. D iana había sido raptada y no donde dice el Chicle. “Es inviable que fuera por otra calle”. Es una prueba indubitada, como el ADN .

Iban a detenerlo en Enero pero en Navidad de 2017 atacó a la chica de Boiro. Tenían miedo de que atacara a otra mujer. Y le detuvieron. Ya detenido comenzaron las mentiras. Primero dijo que había atropellado a Diana. Dio dos localizaciones que no eran verdad. Hasta que al ver a su mujer, detenida por encubrimiento, reaccionó y les llevó a la nave de Asados. Pero el Chicle no quiso entrar en el sótano del pozo. “No quiero ir porque tengo grabada la imagen de la niña. Porque he vuelto a ir y la he vuelto a ver”.