Daniel sobre su mujer tras el secuestro de su hija: "Se fue radicalizando hasta volverse obsesiva"

Los primeros tres años de relación esta fue buena

Daniel ha explicado que durante los primeros tres años de la separación tuvieron una relación buena . "Ella se quedó con la custodia y yo con un buen régimen de visitas, pero se ha ido radicalizando de menos a más, era una madre obsesiva y pesada, siempre estaba presente cuando la visitaba y me llamada muchas veces, pero yo lo aceptaba". Durante estos dos años en los que no ha sabido nada de la niña , ha admitido haberse hundido en algunos momentos pero ha continuado con la búsqueda. " O luchas o te suicidas, pero yo no podía hacer lo segundo por mi hija", ha explicado.

La niña no quería ir con Daniel: "Fue duro"

Daniel ha admitido que el reencuentro con su menor "fue muy duro" después de dos años sin verse. De hecho, la niña dijo a la policía, tras ser separada de su madre, que no quería ir con su padre. "Cuando nos vimos en los juzgados de Plaza de Castilla estuvo llorando durante una hora y lo primero que me preguntó es qué iba a pasar con su madre, yo la tranquilicé y le recordé cuando a mi no me permitían verla a ella. Poco a poco se fue tranquilizando y empezó a sonreir", ha explicado Daniel I. Aguirre.