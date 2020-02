Vanessa Bryant: “Mi cerebro se niega a aceptar que Kobe y Gigi se han ido”

“He sido reacia a expresar mis sentimientos a través de las palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que Kobe y Gigi se han ido. No puedo procesar ambas cosas al mismo tiempo. Es como si estuviese intentando procesar que Kobe se ha ido, pero mi cuerpo se niega a aceptar que Gigi nunca regresará conmigo. Me siento muy mal. ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi pequeña no puede tener esa oportunidad? Tenía mucha vida por vivir”, lamenta en otro mensaje desgarrador compartido en Instagram, donde no obstante, se manifiesta consciente de que tiene que sacar fuerzas para seguir adelante y seguir cuidando del resto de sus hijas: Natalia Diamante, de 17 años, Bianka Bella, de 4 años, y Capri Kobe, de tan solo 7 meses.