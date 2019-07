La presunta víctima de la segunda 'manada de Manresa', en exclusiva: "No utilizaron preservativos. Nadie me ayudó a escapar"

En ella, la víctima confirma que no eran amigos ni los conocía de antes: "En la plaza no recuerdo si empezaron ellos la conversación o yo. Cuando estoy contentilla soy bastante sociable. Les dije que iría a la Fiesta Mayor y me dijeron de ir al piso para hacer tiempo. Cuando subí las escaleras no me planteé nada aunque fuera una casa que estaba hecha una mierda. Lo que importa son las personas. Bailé un baile marroquí.Estaba bien, con el puntillo. En la casa bailamos, me ofrecieron copas de whisky y me las bebí. No comí nada en todo el día. A mediodía, me tomé la medicación".

La menor, también explica el motivo que le llevó a tumbarse voluntariamente en el colchón en el que presuntamente fue agredida por estas cuatro personas: "Me dijeron que ya era suficiente y que me fuera a dormir. Eso me desconcertó, pero como insistieron pensé que era un bien para mí. Me tumbé en un colchón, estuve despierta todo el rato. Intenté dormir pero no lo conseguí. Entraron cuatro personas a la habitación, de uno en uno, vi quien entraba en todo momento, no había luz en la habitación pero utilizaban la linterna del móvil para iluminar. El primero que entró me quitó la ropa, me penetró, me besó y hubo tocamientos. En todo momento le dije que no con gestos y palabras en plan 'para', pero seguía. Estaba encima, yo no tenía facilidad para moverme, estaba aplatanada. Casi no podía respirar, me negué en todo momento. Las otras personas que entraron hicieron lo mismo, no utilizaron preservativo. Al estar encima me inmovilizaron con el cuerpo, no me cogieron por las manos ni las muñecas. Me penetró una vez cada uno. Entre que entraba uno y salía otro no me intenté levantar porque me daba miedo porque había mucha gente en la casa".