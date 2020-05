Reduce el desperdicio de alimentos con estas apps

Nooddle. Esta app te ayuda a no desperdiciar comida y a dar uso a cualquier ingrediente que tengas en casa. Si no sabes cómo utilizar cierto alimento o no se te ocurre cómo hacer apetecible algo que acabas viendo cada día en tu nevera hasta que deja de ser apto para consumo, utiliza esta aplicación para darle una vuelta a tus ideas y no dejar que tu compra termine su camino en la basura. También está disponible para Android e iOS, y puedes realizar consultas directamente a través de su web.

Too Good To Go. En el caso de esta app, se trata de evitar el desperdicio de alimentos en el sector de la restauración, así como en el de las tiendas. Sus usuarios pueden comprar a través de ella la comida que sobra en restaurantes, hoteles, etc. cada día, y lo mismo se aplica a las tiendas. Se trata de un win-win perfecto: el consumidor se lleva el producto a un mejor precio, el vendedor genera un ingreso con el que de otro modo no contaría, y el alimento no se desperdicia.