Concretamente, un 41% de los ciberataques a empresas españolas se producen ya a través del teléfono móvil, ya sean teléfonos corporativos (22%) o teléfonos móviles personales usados para trabajar (19%). No obstante, a pesar de estas cifras, España está mejor posicionada en seguridad de dispositivos móviles que el resto de Europa , donde un 26% de ataques corporativos se produce a través de móviles de empresa y un 22% a través de los personales, según los datos del informe de Hiscox.

Debido al covid-19, el aumento de trabajadores en remoto se ha incrementado un 46% de media y esto ha ido acompañado de un mayor uso de los teléfonos móviles para asuntos laborales y de una mayor preocupación por parte de las empresas. Un 58% de ellas se sienten más vulnerables frente a los ciberataques al tener a sus empleados a distancia y ya están tomando medidas, destinando el 56% de su presupuesto informático a implementar sistemas para detectar conexiones y dispositivos no autorizados.

El 57% de los dispositivos Android y el 20% de los dispositivos de Apple no tienen instalada la última actualización de su sistema operativo, lo que compromete seriamente su seguridad. Las actualizaciones del firmware y las aplicaciones son fundamentales a la hora de prevenir ciberriesgos, ya que corrigen vulnerabilidades detectadas y es importante tener siempre instalada la última versión disponible.

Lo más sencillo es tener activadas las actualizaciones automáticas, pero también es recomendable hacer comprobaciones manuales de vez en cuando. También es importante no eliminar las limitaciones del sistema operativo (rootear) de un dispositivo que se va a usar con fines laborales.

Los usuarios descargan muchas aplicaciones y en ocasiones éstas pueden tener brechas de seguridad. Es importante no instalar apps de fuentes no conocidas fuera de las tiendas oficiales que puedan estar infectadas.

También es imprescindible revisar los permisos que tienen las aplicaciones , ya que a veces estos no son necesarios para su funcionamiento y que potencialmente pueden ser robados de servidores de terceros y utilizados con fines delictivos. Por ejemplo, una app que está siempre ejecutándose aunque no esté abierta puede ser una señal de peligro.

Además, hay que tener cuidado con no tener documentación sensible a la vista cuando tengamos videollamadas, ya que una simple foto que se suba a redes sociales podría comprometerla; tampoco hay que dejar los móviles corporativos a niños pequeños y las conversaciones de trabajo es recomendable tenerlas en lugares apropiados para ello, no en la calle o en un comercio.