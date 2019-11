El último ciberataque de ransomware en España usa la inteligencia artificial

Ocurrió durante la madrugada, cuando no suele haber trabajadores y menos ingenieros de guardia vigilando. Nos lo explica el jefe de seguridad de Smart Hc, Ángel Pablo Avilés. Así logró este gusano impregnar su veneno sin dificultades y cuando el lunes por la mañana las empresas comenzaban a desperezarse, el drama se hizo visible. El ataque fue masivo y para nada individual. Cayeron las empresas que más vulnerabilidad tenían. No eran grandes, a excepción de la consultora Everis y alguna que no ha querido hacerlo público. Y el objetivo era causar tanto temor que éstas acabaran pagando un rescate. La petición de bitcoins a cambio de un antídoto es de 600 euros de media, en forma de criptomoneda, y en empresas grandes podría llegar a los 100.000. Pero pagar no garantiza que te den el antídoto. Lo normal es que pagar te convierta en un blanco fácil para posteriores ataques. Incluso a veces entrar en esos archivos en busca de la vacuna puede ser la apertura de otra puerta para un nuevo virus. Doble infección.

Los expertos aconsejan: nunca pagar y pedir ayuda

Los ciberdelincuentes operan desde países del Este o China

La guardia civil y la policía insisten en que hay que denunciar para que ellos puedan investigar. El inspector Jefe Antonio López de la Unidad de Delitos Tecnológicos, experto en ciberataques, explica que los cibercriminales muchas veces ni se conocen en persona, son “colegas” de la Deep web que se unen para los ataques con un propósito económico. Hacen contratos de obra, se reparten las funciones muy jerarquizadas y lanzan ataques indiscriminados, como el que nos ha infectado. No hay que engañarse, no atacan a empresas concretas con fines de espionaje industrial, no es lo normal. Atacan “a lo bruto” y “pican” los que no tienen tanta conciencia de seguridad, y pierden los datos los que no tienen copias de seguridad bien guardadas. El nivel de vulnerabilidad depende del nivel de tecnificación.