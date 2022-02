Es importante aplicar conceptos básicos en nuestro día, como evitar el contacto con personas extrañas también en el entorno digital; en la medida de lo posible, conectarnos desde casa y no desde lugares público s, donde la conexión es menor segura; no ofrecer o registrar información personal y confidencial; eliminar de inmediato correos o vínculos sospechosos, que supongan un riesgo para nuestra imagen

Para no olvidarlas, aconsejan también usar un gestor de contraseñas, guardar una copia de seguridad de todo en el disco duro, crear usuarios distintos para cada persona que use el dispositivo, restaurar el software si instalamos aplicaciones, y desconfiar siempre de una web que no empiece por https.