El servicio usado en modo incógnito permite no dejar rastro de las búsquedas que hagamos, y proteger más la intimidad de los usuarios. Cuando estos elijan esta opción de modo incógnito, la herramienta no guardará tu historial de navegación o de búsqueda en tu cuenta, por lo que no enviará notificaciones, no se actualizará tu historial de ubicaciones o ubicación compartida; ni podrá usar tu actividad para personalizar Maps.