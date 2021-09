El streamer Ibai Llanos organiza un directo benéfico para los afectados del volcán de La Palma

Así lo confirmaba Ibai Llanos hace pocas horas en uno de sus directos: “Esta semana he hablado con Siro y él, a lo mejor, empieza un directo benéfico y yo me sumo a él. Estamos hablando para poder hacer algo porque nos ha pillado todo de imprevisto. No sabíamos que iba a entrar un volcán en erupción.” Así, a falta de confirmación de los detalles, será el canal del propio Siro López el lugar donde se organice el directo benéfico, al que se sumará Ibai con toda la fuerza de sus seguidores. Ibai narra habitualmente en su canal, junto a Siro, los partidos del PSG y la liga francesa de fútbol.