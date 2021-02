Nintendo Direct presenta las novedades para este 2021 y más

Nintendo Direct ha aprovechado uno de sus famosas presentaciones Nintendo Direct para desvelar un gran número de novedades que llegarán este 2021, y algunos bombazos que llegarán el próximo año. Entre las grandes sorpresas destaca el anuncio de Splatoon 3, que llegará en verano de 2022, y la remasterización de uno de los juegos más aclamados de Wii, The Legend of Zelda: Skyward Sword , que llegará renovado este verano a Nintendo Switch . En el caso de Splatoon 3, la famosa saga de acción y disparos con tinta de colores de Nintendo llevará a los jugadores a una nueva zona: la región de Tintelia. Allí se halla una ciudad que lleva el mismo nombre, conocida como “la ciudad caótica”, donde se reúnen inkling y octarianos con ganas de guerra. En Splatoon 3 se añadirán nuevas funciones a esta serie de disparos y acción, incluidas nuevas armas, como una con forma de arco, nuevas opciones de personalización y nuevos movimientos para los clásicos combates de cuatro contra cuatro. Splatoon 3 llegará a Nintendo Switch en 2022 .



Pero, sin duda, una de las grandes sorpresas es la llegada de un título de la saga Zelda, aunque se trate de una remasterización de la famosa entrega que triunfó en Wii en 2011. The Legend of Zelda: Skyward Sword narraba la historia más antigua de la línea temporal de la serie y mostraba los acontecimientos en torno a la creación de la Espada Maestra. Ahora llegará a Nintendo Switch con controles más suaves e intuitivos, mayor velocidad de fotogramas (60 fps) y gráficos optimizados. Además, los usuarios pueden elegir entre usar los controles de movimiento con los dos mandos Joy-Con, de manera similar al juego original, o recurrir a los botones, lo que les permite disfrutar de este título tanto con el mando Pro de Nintendo Switch, como en modo portátil. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y un par de mandos Joy-Con personalizados llegarán el 16 de julio de este año.