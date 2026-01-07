Colombia pide "mesura" a sus ciudadanos en un contexto de "alta sensibilidad" tras ataque de EEUU a Caracas

El presidente estadounidense, dispuesto a 'comprar' Groenlandia, asegura que preparan un plan para encontrar la vía de adquirir el territorio

Trump acusa a Maduro de tener una cámara de tortura y se burla de los bailes con los que le imitaba

Donald Trump continúa monopolizando el protagonismo de la actualidad geopolítica internacional. Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión de Nueva York, el presidente estadounidense continúa extendiendo sus advertencias. Desde Venezuela hasta México, Colombia, Cuba, Nicaragua o incluso Groenlandia están en su punto de mira, mientras desde la Unión Europea insisten en su integridad territorial y la defensa del derecho internacional.

Bruselas insiste en que “Groenlandia pertenece a su pueblo”, y recalcan: “Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia". Además, después de que Donald Trump se haya mostrado dispuesto a comprar Groenlandia, sin descartar tampoco otras “opciones”, desde la Unión Europea recuerdan que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos", siempre respetando "los principios de la Carta de Naciones Unidas", entre ellos "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

Mientras tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez, nombrada presidenta en funciones, ha decretado siete días de duelo por los fallecidos en el ataque de EEUU sobre Caracas en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Al respecto, Donald Trump ya ha asegurado que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado.