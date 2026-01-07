Donald Trump expande sus advertencias tras la captura de Maduro: Bruselas defiende la soberanía de Groenlandia y recuerda que forma parte de la OTAN
El presidente estadounidense, dispuesto a 'comprar' Groenlandia, asegura que preparan un plan para encontrar la vía de adquirir el territorio
Trump acusa a Maduro de tener una cámara de tortura y se burla de los bailes con los que le imitaba
Donald Trump continúa monopolizando el protagonismo de la actualidad geopolítica internacional. Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión de Nueva York, el presidente estadounidense continúa extendiendo sus advertencias. Desde Venezuela hasta México, Colombia, Cuba, Nicaragua o incluso Groenlandia están en su punto de mira, mientras desde la Unión Europea insisten en su integridad territorial y la defensa del derecho internacional.
Bruselas insiste en que “Groenlandia pertenece a su pueblo”, y recalcan: “Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia". Además, después de que Donald Trump se haya mostrado dispuesto a comprar Groenlandia, sin descartar tampoco otras “opciones”, desde la Unión Europea recuerdan que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos", siempre respetando "los principios de la Carta de Naciones Unidas", entre ellos "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".
Mientras tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez, nombrada presidenta en funciones, ha decretado siete días de duelo por los fallecidos en el ataque de EEUU sobre Caracas en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Al respecto, Donald Trump ya ha asegurado que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado.
Colombia pide "mesura" a sus ciudadanos en un contexto de "alta sensibilidad" tras ataque de EEUU a Caracas
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, ha pedido este martes "responsabilidad y mesura" a sus conciudadanos apelando al contexto actual de "alta sensibilidad" tras el ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos contra Caracas y alrededores de la capital venezolana que derivó en la "captura", según describe Washington, del presidente venezolano Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
"En contextos de alta sensibilidad nacional e internacional, como el actual, Colombia requiere (de) responsabilidad, mesura y un comportamiento ejemplar por parte de todos", ha afirmado en un comunicado en el que, sin mencionar los recientes acontecimientos en Venezuela, ha hecho un llamamiento "a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática".
Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo por los fallecidos en el ataque de EEUU sobre Caracas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado este martes siete días de duelo por las víctimas mortales durante el ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos sobre Caracas y alrededores en la operación que terminó con la "captura", como la describe Washington, del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores.
"Un mensaje a nuestros jóvenes mártires, que dieron su vida en la defensa de nuestro país. Jóvenes mártires, he tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor a los hombres y mujeres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro", ha afirmado.
La Organización de Estados Americanos pide una acción coordinada para reducir las tensiones en Venezuela tras la captura de Maduro por EEUU
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha pedido este martes una acción coordinada ante los recientes acontecimientos en Venezuela, tras la captura, el pasado sábado del presidente de este país, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense en Caracas.
"Si la democracia, los principios fundamentales del Derecho Internacional y el marco jurídico interamericano están en peligro, como ya ha sucedido en nuestro hemisferio, ahora en Venezuela, el hemisferio debe actuar colectivamente para restablecer las normas y principios aceptados", ha afirmado durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA que ha tenido lugar en Washington y que ha sido convocada a la luz de la detención del mandatario venezolano.
Donald Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".
"Me complace anunicar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.