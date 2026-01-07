Los billetes promocionales estarán identificados como Superprecio y se ofrecerán hasta agotar existencias

Proponen que la estación de trenes de Cádiz se llame Manuel de Falla: “Ayudará a conocer su vida y obra”

Renfe y Ouigo lanzan sendas campañas de promoción para viajar, en el caso de la primera, con tarifas desde siete euros en sus trenes Avlo y 15 euros, en AVE y larga distancia, y a partir de nueve euros en el de la filial española del grupo francés SNCF. La promoción, cuyo periodo de compra estará disponible entre los próximos 8 y 18 de enero, será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir de mañana.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha anunciado a través de sus redes sociales: "Este jueves 8 de enero arranca la campaña de Superprecios. Hasta el 18 de enero podrás comprar billetes desde 7€ en Avlo y desde 15€ en AVE y Larga Distancia. La oferta también es válida para Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional".

¿Cómo se podrán identificar los billetes promocionales?

Los billetes promocionales estarán identificados como “Superprecio” y se ofrecerán hasta agotar existencias, ha informado este miércoles Renfe en un comunicado. Además, los clientes de Renfe podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica) y pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Aquellos viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los "Superprecios" como del ahorro acumulado en puntos. Por su parte, Ouigo ha lanzado una nueva edición de su campaña promocional 'Pink Days', poniendo a disposición de los viajeros 680.000 billetes -un 80 % del total- a menos de 33 euros para viajar entre el 12 de enero y el 25 de marzo.

Las fechas para conseguirlos

Desde hoy y hasta el 14 de enero, los usuarios de Ouigo podrán adquirir billetes a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros, en función de la ruta y el trayecto, ha señalado la operadora gala en un comunicado. Las rutas que unen Madrid y Levante (Valladolid, Madrid, Alicante, Valencia y Murcia) contarán con billetes entre los 9 y 29 euros; la de Madrid-Barcelona (con paradas en Zaragoza y Tarragona), entre los 19 y 33 euros, y las que conectan Madrid y el Sur (Sevilla, Córdoba y Málaga), entre los 9 y 25 euros.