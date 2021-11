El exigente rodaje de 'Way Down', el mayor atraco al Banco de España: Tirolinas, bucear y subir edificios

Había ganas de alfombra roja en la Gran Vía madrileña y ' Way Down ' , la película producida por Telecinco Cinema , fue la excusa perfecta. Noche de preestreno con el reparto al completo, con muchos invitados de la política y, por supuesto, de la industria del cine.

'Way Down' llega a los cines mañana, viernes 12 de noviembre. Será entonces cuando el espectador podrá descubrir si la cámara acorazada del Banco de España es o no vulnerable. "Sigue siendo bastante inexpugnable el lugar", comentaba en la alfombra roja el actor español Luis Tosar, que interpreta en la película a 'Simón, el conseguidor', uno de los atracadores.