Actualizar el sistema operativo, clave para el funcionamiento

WhatsApp no dejará de funcionar en tu smartphone siempre y cuando este tenga un sistema operativo compatible. Si te has quedado estancado en una versión de sistema, ya sea porque no quieres actualizar o porque tu teléfono ya no admite más actualizaciones por parte del fabricante, entonces no podrás ejecutar WhatsApp. Así lo especifica su página "Descarga e Instalación".