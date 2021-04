¿Has descubierto las nuevas cartas de Monopoly? Con el auge de los juegos de cartas en los últimos años se suma el juego estrella también con Monopoly BID . Consigue 3 bloques de cartas del mismo color antes que el resto, pero ¡cuidado que no te bloque o te robe una carta el de al lado! Esta nueva versión de Monopoly que acaba de salir a la venta promete ser un juego divertido, dinámico y fácil de jugar. ¡Y puedes llevártelo a todas partes!

¿Ya has jugado a la versión más electrónica de Monopoly? Con Monopoly Super Electronic Banking vivirás la experiencia más digital ya que no hay billetes. ¡Escoge tu tarjeta y tendrás grandes recompensas! Los jugadores no solo ganan o pierden dinero y propiedades, sino que también obtienen recompensas al comprar una propiedad, caer en una casilla determinada en el tablero de juego o tirar un número específico. ¡Toca las cartas para comprar, pagar y ganar con la unidad Bancaria! ¿Cuál es el poder de tus recompensas? ¿Serás un gran inversionista, un gran viajero del mundo, un pasajero frecuente o el súper ahorrador?