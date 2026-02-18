Lorena Romera 18 FEB 2026 - 11:32h.

La exconcursante de 'Supervivientes' retoma un emocionante proyecto profesional de mano de su madre, Raquel Bollo

Alma Bollo anuncia un importante cambio en su vida: los secretos de su nueva rutina

Compartir







Alma Bollo ha comunicado una feliz e inesperada noticia. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete llevaba un tiempo adelantando que tenía algo muy importante que contarle a sus seguidores. Y es que, la que fuera concursante de 'Supervivientes', de 26 años, era plenamente consciente de que este anuncio iba a pillarles completamente desprevenidos.

La madre de Jimena -en común con Juan José Cortés- y el pequeño Miguel, fruto de su relación actual con Miguel Lara Luna, sabía que sus incondicionales iban a alegrarse mucho por ella cuando hiciera público eso que ella anunciaba como un bombazo informativo. "Estoy muy nerviosa, de verdad", reconocía la sevillana, que actualmente reside en Algeciras, Cádiz.

PUEDE INTERESARTE Alma Bollo da la clave del enfado de su hermano Manuel Cortés con Gloria Camila

Tal era su emoción, que la creadora de contenido activaba una cuenta atrás a través de su perfil oficial de Instagram, donde la siguen más de 278.000 usuarios. Cuando se cumplían las 20:30 horas de la tarde, Alma Cortés Bollo anunciaba la gran noticia, que da un giro radical a su vida. "Estoy de vuelta", señala en este reels que ya acumula cientos de reacciones y comentarios.

"Estoy de vuelta"

Y es que la que fuera concursante de 'Supervivientes' celebra que vuelve a subirse a las pasarelas tras años de parón profesional. "Después de un par de años, me sube en unos tacones, me envuelvo en volantes y salgo a desfilar. Nada me puede hacer más ilusión y, sobre todo, si es de tu mano", le ha dicho a su madre, con la que se asocia para esta 'primera vez' sobre las tablas tras varios años sin dedicarse al modelaje.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La exconcursante de 'Supervivientes' trabajará con Raquel Bollo

Porque Alma Bollo cree que no habría otros diseños mejores que los de Raquel Bollo para volver a vestirse de flamenca en su regreso a las pasarelas. "Has vuelto, cariño", celebra la diseñadora, colaboradora de 'Fiesta' y madre también de Manuel Cortés. Una feliz noticia que ha alegrado enormemente a sus seguidores, que no han dudado en felicitarle por este importante etapa que está a punto de comenzar para ella. "Deseando verte", "por fin", "vas a desfilar como nadie" o "qué alegría", le comentan, igual de ilusionados que ella.