Tom tiene para cenar un huevo con mensaje: “Clasista de mierda”

Asraf sale en defensa de Tom y se enfrenta a Mari Cielo: "No derrochéis tanta comida"

Cansados de las exigencias, del tono de superioridad y de las salidas de tono de los residentes, Mari Cielo y Albert han decidido darles una lección a Tom y a Asraf. Los residentes se han tomado muy en serio su papel de señoritos y a los acampados no les está haciendo ninguna gracia sus bromas de superioridad, por lo que han decidido darles de su propia medicina y le han servido al golfista un huevo con mensaje.

Dispuestos a cumplir su tarea de preparar las comidas, Albert y Mari Cielo han preparado la comida, pero han querido que Tom tuviera un aperitivo extra. La pareja de acampados está cansada de aguantar los aires de superioridad de Tom y en cierta medida de Asraf, pero han querido dejárselo claro solo a uno de ellos. Tom ha flipado cuando ha visto que le servían un huevo duro en el que ponía “Clasista de mierda”, pero ha tenido que preguntar qué significaba el mensaje exactamente.

Asraf se ha molestado mucho y les ha pedido explicaciones. Mari Cielo no ha dudado en dárselas y decirle que él se había librado del huevo porque ella así lo había decidido, no porque no se lo mereciera. Además, le ha dicho que decirle a alguien que es “corto de mente” si es un insulto, que llamarle “clasista” era solo la realidad.

Metidos en la discusión, Asraf le ha reprochado que estaban desperdiciando mucha comida y que no era necesario tirar tanta comida para preparar las comidas. Un comentario que ha llevado a Mari Cielo al extremo y que ha conseguido que estallara porque él es el principal responsable del derroche de comida. Ya fuera del salón, la directora de cine se ha puesto a llorar desconsoladamente porque no es nada fácil preparar la comida para tantas personas cuando hay gente vegana o que no come cerdo como es el caso de Asraf.

Impactado al saber que su comportamiento no estaba gustando a sus compañeros, Asraf ha querido saber si a algún acampado más le habían sentado mal sus comentarios y ha ido uno por uno pidiéndole su opinión. “Tus bromas son pesaditas, huevón”, le ha asegurado JD con total sinceridad.