Gala 5 (25/06/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Fani estalla al descubrir las acusaciones de su familia en otros programas

La casa fuerte' ha decidido mostrarle a Fani los vídeos de las informaciones que se están dando de ella en diferentes platós de televisión. La concursante ha estallado negando todas las acusaciones y ha asegurado que tanto Christofer como ella pondrán una demanda.

"Osea Jorge, me acabo de quedar en shock. A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa y yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa. Pero yo no trabaje allí. Yo por suerte o por desgracia llevo trabajando desde los catorce años y nunca me ha faltado dinero para comer. Si me hubiera faltado no hubiera dudado en pedírselo a mi familia", ha dicho Fani sobre su tía Raquel.

A Christofer no le han sorprendido las palabras de la tía Raquel. "Si te digo la verdad no me sorprende pero no pensaba que iba a ser como la hermana de Fani, de llenarse los bolsillos de dinero diciendo cualquier cosa. Da vergüenza no, lo siguiente", ha comentado el concursante al escuchar las acusaciones.

Por otro lado, María Jesús ha abandonado el directo tras la inesperada confesión de Maite Galdeano. Juani y Maite se han declarado la guerra. No quieren saber nada la una de la otra después de que Maite llamase "falsa" a María Jesús Ruiz por no poner en su sitio a Oriana cuando ésta le tiró el agua sucia de los platos a la cara.