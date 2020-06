María Jesus abandona el directo tras escuchar una increíble confesión de Maite: "Hablé con Gil Silgado antes de entrar"

Juani y Maite se han declarado la guerra . No quieren saber nada la una de la otra después de que Maite llamase "falsa" a María Jesús Ruiz por no poner en su sitio a Oriana cuando ésta le tiró el agua sucia de los platos a la cara.

"Para mí Maite ya no existe", así de categórica se mostraba Juani, que se siente traicionada desde que en la última junta Maite y Cristian no les votasen sinceramente para evitar que fueran inmunes. "Yo no le deseo mal a nadie pero las personas que me traicionan no hay posibilidad en la vista de reconciliación. Es falsa", aseveraba.