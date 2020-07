Gala 9 (9/07/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Por su parte, la pareja ha descubierto en directo si van a ser padres o no. "No lo sé, síntomas tengo y me encuentro fatal. Llevo una semana que no me baja la regla pero como estoy pasando más estrés de lo normal puede ser eso o que tenga anemia y me falte hierro. Lo que sé es que tengo la tetas que me van a estallar", ha dicho Fani.