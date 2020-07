Fani y Christofer descubren en directo si van a ser padres: "Tengo todos los síntomas"

Fani está pasando una de sus semanas más duras en 'La casa fuerte'. A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no le baja la regla y cree que puede estar embarazada. "Tengo los pezones súper sensibles, se me ha hecho más grande la areola", contaba a sus compañeras. "Estoy súper sensible. ¿Estoy comiendo más que de costumbre no?", le preguntó a su novio. " Estás con mucho antojo de dulce ", le confesó él. "Me da asco todo, hasta la manzanilla la vomito", anunciaba la exsuperviviente.

Tras ver las imágenes, Jorge Javier le ha preguntado directamente a la concursante: "¿Qué te dice tu instinto?". "No lo sé, síntomas tengo y me encuentro fatal. Llevo una semana que no me baja la regla pero como estoy pasando más estrés de lo normal puede ser eso o que tenga anemia y me falte hierro. Lo que sé es que tengo la tetas que me van a estallar", ha respondido Fani dejando boquiabierto al presentador