Isa se pregunta cómo reaccionó su prima a las críticas de Kiko a Agustín

La colaboradora de 'Sálvame' sacó la cara por su tío Agustín en 2015

Isa P. asegura haber sentido desprecios del hermano de su madre

Isa Pantoja ha reaccionado a las duras declaraciones que su hermano Kiko Rivera ha hecho contra Isabel Pantoja en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’. La concursante ha criticado que el dj ataque públicamente a su madre, aunque ha reconocido que está de acuerdo en las cosas que se han dicho sobre su tío Agustín. Eso sí, Isa ha aprovechado el momento y ha lanzado un dardo contra su prima Anabel, recordándole los reproches que ésta le hizo cuando ella libró su propia batalla mediática contra la familia Pantoja.

El dardo de Isa Pantoja contra su prima Anabel

Isa se ha echado las manos a la cabeza al escuchar las cosas que su hermano ha contado en el especial de Telecinco ‘Cantora: la herencia envenenada’. La concursante ha asegurado que siempre defenderá a su madre Isabel Pantoja, aunque ha compartido una reflexión sobre la lapidación pública que ella sufrió cuando habló de sus problemas con la cantante en 2015, con apenas 18 años.

“Entiendo a mi hermano pero la manera de hacerlo en un plató ni lo comprendo ni lo comparto (…) Me sorprende mucho que hable de mi tío Agustín (…) Mi madre siempre me decía que, si hablaba de mi tío Agustín, él me iba a demandar (…) Yo lo único que he dicho de mi tío es que no tengo relación porque todo el mundo lo sabe y es absurdo negarlo”, se ha reafirmado explicando que ella no ha dicho “ni una cuarta parte” de lo que dijo su hermano.

Además, Isa no ha podido evitar pensar en qué actitud habrá tomado con Kiko el resto de la familia y, más concretamente, su prima Anabel Pantoja: “A mi Anabel me dijo que, en la guerra que yo había tenido con mi madre, se posicionó con ella porque yo había metido a terceras personas y había hablado de personas de las que no debía hablar. A ver ahora”, la retó molesta.

La relación de Isa Pantoja y su tío Agustín

Isa ha vuelto a repetir que nunca se ha llevado bien con su tío Agustín y que, desde pequeña, vio cosas que le distanciaron del cantante de ‘Amores normales’. Unas declaraciones que coinciden con lo que la hija de Isabel Pantoja dijo en sus primeras apariciones televisivas.

Isa ha explicado que se sintió tratada de manera diferente por parte de su tío Agustín y que desde los 10 años decidió romper todo tipo de vínculos con él.

“Mi madre se lleva toda la vida trabajando y los hermanos no. Ella ha tenido que mantener a todo el mundo y esa es la vida cómoda (…) Yo con mi madre hablé una vez nada más cuando era muy pequeña, tendría como diez años, le dije lo que sentía y lo que me pasaba y ya está”, ha recordado sorbe la única conversación que ha tenido con su madre sobre el tito Agustín.

La concursante ha explicado que siempre le han hecho creer que las diferencias que veía por parte de Agustín eran fruto de su imaginación; y esta es una versión que coincide con lo que Anabel dio en 2015.

La defensa de Anabel a su tío Agustín

Anabel se sometió a un ‘PoliDeluxe’ y terminó confesando que la relación entre su tío y su prima no era buena. La colaboradora defendió aun así la postura de Agustín y aseguró que Isa no tenía de qué quejarse: “Delante de mí, y lo que yo he presenciado, es que hay una cordialidad por parte de los dos. Es verdad que a lo mejor la relación que no tengo con mi tío Agustín no es la misma que tiene ella”, dijo Anabel sobre el primer gran conflicto que sacudió Cantora.

Un mes más tarde, la sobrinísima se volvió a sentar en el programa y dio un paso hacia delante asegurando que su tío Agustín había llegado a sacar la cara por Isa cuando ésta perdió la virginidad. Anabel explicó que la familia se tomó muy mal la noticia, y en especial su hermano Kiko Rivera.