Las palabras de Isa Pantoja sobre la guerra

“Acusa a mi madre de una serie de cosas y aunque tenga razón, que no digo que no la lleve, no veo que sea ni el momento ni el mejor método para hacer esto. No lo comprendo ni lo comparto”, condenó sincera.

“Me sorprende mucho que mi hermano hable de mi tío Agustín pero veo que está harto. Y lo que no habrá contado. Mi madre siempre me decía que, si hablaba de mi tío Agustín, él me iba a demandar. También una vez Anabel me dijo que, en la guerra de mi madre y mía, yo había metido a terceras personas y que por eso se posicionó con mi madre (…) Yo llevo años diciendo que mi madre no sale, que está rodeado de palmeros, que hay una persona haciéndole mal... Y ahora que veo que mi hermano que está lo mismo, en vez de sentirme mejor, me siento peor. Me siento como una mierda”, reconoció cabizbaja.