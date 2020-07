Maite quiere quedar con el propietario de ‘La casa fuerte’: “Este hombre me vendría genial”

Cristian no soporta los despertares de su madre, cuando intenta levantarle a toda cota para que haga las tareas cuando ella quiere. Además, Maite siempre le va con alguna batallita, esta vez le ha confesado que se quedaría a vivir en ‘La casa fuerte’…. ¡Y que quiere quedar con el dueño!

“Yo me vendría a vivir aquí a vivir todo el tiempo encantada, el dueño creo que es un francés, no sé si estará casado o divorciado…. Me vendría genial este hombre a mí”, decía Maite mientras especulaba con una posible relación.