Iñigo Yarza 20 ENE 2026 - 16:28h.

Si el Alvia hubiera pasado tan solo 10 segundos después, el tren podría haberse frenado con el mecanismo de seguridad

Las imágenes de la zona del siniestro en Adamuz: el estado del tren Iryo tras el descarrilamiento

Compartir







Continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido en el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, tras el descarrilamiento de un tren Iryo con destino Madrid y un Alvia que viajaba en sentido contrario en la vía contigua hacia Huelva. Los trabajos continúan sobre el terreno y entre las distintas hipótesis que se manejan sobre las circunstancias que rodean a la tragedia, la que cobra fuerza parece apuntar que todo pudo deberse a la rotura de un tramo de la vía, algo que puede ser "causa o consecuencia" del siniestro.

Todo ocurrió en escasos 20 segundos. Es el tiempo que pasó entre que empieza a descarrilar el tren Iryo e invade la vía contigua y pasa el tren Alvia en sentido contrario. El maquinista no tuvo capacidad de reacción, se encontró de frente con el tren volcado con le que impactó el Alvia fuertemente y descarrila. Los sistemas de frenado automático tampoco pudieron activarse de manera efectiva. Si hubieran pasado tan solo 10 segundos más, ese tren podría haberse frenado. Es el motivo por el que se descarta el fallo humano.

La otra clave del accidente es saber qué es lo que lo origina, si el propio tren, un fallo del Iryo, o la brecha que se ha encontrado de más de 30 centímetros en la vía. Se investiga si esa rotura es causa o consecuencia del accidente.

Los investigadores quieren saber si fue esa rotura la que provocó el descarrilamiento o, por el contrario, algún elemento rodante del Iryo fue lo que hizo volcar el convoy y por lo tanto partir esa vía. Los especialistas han analizado ya los vagones siete y ocho, que son los que quedaron en la vía contigua. Ahora se centran en el vagón número seis, que es el primero que descarriló.