El romántico mensaje de Tom Brusse a Sandra Pica: "Cuando te enamoras de la luna, dejas de mirar las estrellas"

La verdad sale a la luz

"Nunca quise jugar con ella. La quería mucho. La quiero. Yo siempre he estado así. Siempre me has visto llorar. Cuando me dolía algo... es que soy así", rompía a llorar él. "Ya está. No te voy a agradecer lo que he vivido. Pero te perdono porque considero que así me ayudo a mí misma porque no quiero vivir con rabia en la vida. No te deseo ningún mal. Yo necesitaba esto. Una explicación y que dejases de decir que soy una mentiras sobre mí porque yo no miento", zanjaba Melyssa.