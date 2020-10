Isa P. reacciona a su participación en ‘La casa fuerte’

La hija de Isabel Pantoja ha aceptado el reto de entrar junto a su novio Asraf en ‘La casa fuerte’ y ha reconocido que está muy entusiasmada con este nuevo proyecto: “Es un formato que me hace mucha ilusión. Va a ser divertido”.

Isa ha afirmado que tiene muchas ganas de “darlo todo” en el reality pero ha dejado claro que no piensa dejar sus estudios de Derecho a un lado: “Voy a estudiar dentro de la casa. Me presentaré en enero a los exámenes y por supuesto que no lo voy a dejar. Todo se puede compaginar”, ha explicado muy convencida en ‘El programa de Ana Rosa’.