Isa Pantoja, primera concursante confirmada de 'La Casa Fuerte 2'

'El programa de Ana Rosa' ha anunciado la participación de Isa en el reality y han contactado en directo con ella para conocer sus primeras palabras. Isa se ha mostrado encantada de ir a 'La Casa Fuerte 2': “Es un formato que me hace mucha ilusión, va a ser súper divertido. Tengo muchas ganas de darlo todo”. Pero, a pesar de ello, no piensa dejar sus clases de Derecho, que ha empezado este curso: “Voy a estudiar en ‘La Casa Fuerte’. Me presentaré en enero y con mucha ilusión. Por supuesto que no lo voy a dejar, todo se puede compaginar”.