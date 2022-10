Manuel Úbeda hace balance de su paso por 'La isla de las tentaciones': "No estoy orgulloso"

Manuel se sincera con Sara en su hoguera final: “Los sentimientos que tienes hacia mí son mucho más fuertes que los que tengo yo hacia ti”

El novio de Sara García ha asegurado que no se reconoce en el programa: "Veo a un Manuel muy robótico y reprimido"

El alicantino ha recomendado a todo el mundo que participe en 'La isla de las tentaciones' y ha explicado que su vida no ha cambiado mucho con la fama

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 5' no han dudado a la hora de decidir que tenía que ser Sara García la que abandonase Villa Playa y dejase de vivir la experiencia de forma prematura, así como su novio, Manuel Úbeda, que se ha marchado con ella de vuelta a España. En Instagram, ella ya ha confesado si se arrepiente de haber participado en el programa presentado por Sandra Barneda, mientras que él ha hecho balance de esta aventura.

A petición de sus seguidores, el alicantino ha explicado que no está orgulloso de su paso por 'La isla de las tentaciones': "Creo que no fui yo al 100%, fui un Manuel muy robótico, muy aislado, muy reprimido por sí mismo y no el Manuel que la gente está acostumbrada a ver, el que le encanta hacer reír, hacer el gilipollas, conocer gente, comunicarse, que le encanta bailar, llamar la atención y ser el que la lía".

Manuel ha explicado que recomendaría a cualquiera participar en 'La isla de las tentaciones' porque considera que "todas las experiencias suman, te ayudan a crecer como persona": "Es un sitio en el que realmente conoces a tu pareja, te conoces a ti mismo y pones en una balanza las cosas buenas y malas de una relación, por lo que puedes saber si esa relación puede tirar para adelante fuera porque tienes tiempo para pensar y, al final, estás conociendo a esa persona y saber si esa es la que te gusta o no".

Por otra parte, el ya exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha comentado que su vida no ha cambiado mucho tras haber salido en un programa de televisión: "Alguna persona me reconoce por la calle y me pide una foto. Tengo que salir casi siempre arreglado por si me encuentra alguien que me reconoce para salir bien en la foto. Y más trabajo en las redes sociales, ya está".

Además, ha confesado que siempre ha tenido el apoyo de su familia para participar en el programa: "Me entienden y me apoyan, excepto mi padre, que es mi jefe, y no le gustó un pelo todo el tiempo que estuve en el programa y ahora todos los viajes que tengo por trabajo [como influencer en las redes sociales]. Él me apoya, pero me dice: 'Chiquillo, a trabajar ya, déjate de tonterías'".