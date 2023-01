Es el tema del momento. La 'sesión 53' de Bizarrap contando con Shakira está haciendo historia, como lo hizo en su día el estreno de 'La isla de las tentaciones'. Todo el mundo habla de las pullas de la cantante hacia Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía, pero antes de eso, también se habló mucho de los rapapolvos que algunas participantes del reality dieron a sus novios y que fueron historia de España.

A continuación, repasamos algunos de esos hitos televisivos de mujeres que ante las infidelidades de sus novios "hicieron limonada con amargos limones".

Ana se quedó con su motopico y dejó de hacerle bocadillos de atún a Cristian

Uno de los ejemplos más recientes es el de Ana en 'La isla de las tentaciones 5'. La murciana llegó al paraíso con la intención de resolver sus problemas de confianza con Cristian, que aseguraba que era a la única mujer a la que había sido fiel, y al final abrió los ojos al verle en una situación muy ardiente con una de las solteras en Villa Paraíso.

A pesar de darle otra oportunidad en su 'Hoguera de confrontación', Ana no tardó en descubrir lo que realmente quería hacer: no volver a darle la oportunidad a Cristian de que la hiciese daño de nuevo. "No te voy a dar dos besos porque no te lo mereces. No me creo nada de ti, nada", le dijo antes de romper con él en la hoguera final.

Para Ana, su aventura en el paraíso no terminó como ella esperaba. Pero se llevó algo mejor: una experiencia de la que salió "reforzada". "He aprendido a ser mucho más fuerte de lo que yo me imaginaba", expresó. Con ello, dejó de hacerle bocadillos de atún a Cristian.

Rosario le cantó las cuarenta a Álvaro Boix por hacerse un trío en la villa

Rosario y Álvaro habían caído en la tentación durante su prueba de amor en 'La isla de las tentaciones 4', pero fue en la hoguera final cuando ella se enteró del trío que había hecho su pareja con dos solteras en una de las villas.

"¡Eres un sinvergüenza! Te has retratado tú solo, yo he dejado de sufrir por ti hace mucho tiempo. Me quedo muerta, era lo último que me esperaba ver en ‘La isla de las tentaciones’. ¡Que se ha montado un trío! Eres un vengativo y un rencoroso. Qué vergüenza cuando te vean en tu casa", reaccionó la participante con incredulidad mientras él se justificó diciendo que no había sido culpa suya.

Lucía y su "contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques" a Manuel

Muchos se preguntan si Piqué llegó a suplicarle a Shakira retomar la relación ante esta frase de la cantante, pero quien sí lloró y mucho fue Manuel, en 'La isla de las tentaciones 3', cuando su entonces novia, Lucía, le pegó un repaso con motivo de su infidelidad y después le dejó.

Él se había llegado a besar con distintas solteras en la misma noche, pero remató su "esta noche, carricoche" con una de ellas en el baño de su habitación. La 'Hoguera de confrontación' fue el escenario donde Lucía 'entró a matar'.

"Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso y no tienes perdón de Dios", fue de lo poco que le dijo. "Vergüenza te tiene que dar que te metes en una ducha cachondo perdido (...) No te preocupes, te tengo que dar hasta las gracias, porque yo te quería a ti por encima de mí y eso no me lo puedo permitir. Nunca más me van a tomar el pelo como lo has hecho tú", sentenció.

Melyssa Pinto, a Tom Brusse: "Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora"

"Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que si estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón (...) Yo era el amor de tu vida. Y esto es una mentira así que te lo quedas. Es una mentira. Regálaselo a Sandra, que debe ser el amor de tu vida. ¿Verdad, Tom?", le dijo con tono de "has cambiado un Ferrari por un Twingo; un Rólex por un Casio".

A pesar de lo mucho que había llorado, Melyssa, antes de marcharse, se recompuso y le dedicó unas últimas palabras a Tom: "Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo (...) Que te vaya muy bien en la vida, no vuelvas a escribirme. Ni a buscarme en la vida".

'Bonus track': la suegra

Le canta Shakira a Piqué en su sesión con Bizarrap que "Me dejaste de vecina a la suegra". Y aunque la exsuegra de la cantante aún no se ha pronunciado, la que sí lo hizo fue Charo, la madre de Rosario ('La isla de las tentaciones 4') presentándose en República Dominicana para enfrentarse a su yerno, Álvaro Boix. El participante flipó.