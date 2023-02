Sheila, la madre del hijo de Mario González, habla de su ruptura con Alejandro Pérez

En ese mismo vídeo, Sheila explica que Mario no es el único concursante de 'La isla de las tentaciones' con el que tiene algún vínculo, ya que también fue novia de Alejandro Pérez , que participa en la sexta edición del exitoso formato para poner a prueba su noviazgo con Laura Boado. En aquel vídeo aseguró que el modelo le había sido infiel y ahora ha contado en un directo de TikTok que rompió con ella en el certamen en el conoció a Laura .

Sheila ha explicado que aquel certamen tuvo lugar en septiembre de 2021, cuando ellos llevaban ya un año juntos, y que Alejandro le pidió que se fuera con él para que le viera en la competición. "Se puso muy pesado, dando la tabarra con que fuera al certamen y me cogí un vuelo y un apartamento con su madre para ir a verlo", ha contado la madrileña, a la que justo antes de viajar para ir al certamen el modelo le pidió que no fuera , argumentando que prefería disfrutar la experiencia disfrutando junto a sus compañeros.

Los amigos de Sheila también se habían cogido un apartamento para estar con ellos durante el certamen, así que le insistieron a la madre de Hugo para que fuera, pese a la petición de Alejandro. Al llegar, descubrió que el modelo no le había dicho al resto de participantes que tenía novia y se tuvo que enfrentar a los rumores que corrían sobre ella, pues varios compañeros de certamen de Alejandro dijeron que se había liado con un míster.

"Eso era mentira, pero Alejandro lo aprovechó para decirme que no le volviera a hablar en la vida, pero nunca llegó a dejarme, directamente me bloqueó", ha relatado Sheila, que al día siguiente utilizó el móvil de una amiga suya para llamar al míster: "Esa misma noche en la que lo dejamos por fin es en la que supuestamente se lía con la otra chica, que eso es un jueves, pues ya el lunes siguiente empieza a salir con Laura. Me hizo muchísimo daño, lo pasé mal".