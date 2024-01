Ana y Borja son los primeros en activar la 'Luz de la tentación'

Las solteras ya se encuentran en Villa Playa junto a los chicos. Si hay algo que hace activar las alarmas en las parejas -y nunca mejor dicho- es la famosa 'Luz de la tentación' . Y no ha tardado en sonar. Algunos como Borja, pareja de Ana, tienen claro lo que buscan y quieren: "Las solteras quiero que sean una verdadera tentación y que se pueda hablar de todo con ellas. Que me tienten de verdad".

Por otro lado, en Villa Montaña, Ana se abre en banda antes el resto de chicas explicando cómo es realmente Borja por dentro: "Yo no le he llegado a ver llorar...". Y recuerda en qué le decepcionó su pareja: "Me dijo que se iba a comer con los compañeros de trabajo y que había una chica con la que había estado. Pues se fueron a un chalet. Y yo me enteré por las historias". Esto ha hecho sonar la luz verde en la casa de los chicos, lo que les ha hecho especular y sospechar sobre quién sería el afectado o de quién estarían hablando mal.