Antía Troncoso 04 ABR 2026 - 15:03h.

El novio de Irene Rosales muestra su apoyo a su pareja tras las duras palabras que le dedicó Kiko Rivera anoche en '¡De viernes!'

El sufrimiento de Irene Rosales al borrar todo rastro de Kiko Rivera de su piel: así está siendo el proceso

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Guillermo muestra su incondicional apoyo a Irene Rosales. Anoche en '¡De viernes!', la de Sevilla se convertía implícitamente en una de las protagonistas del programa después de que Kiko Rivera concediese un nuevo 'Scoop' en el que cargaba sin piedad contra ella, lanzándole unos durísimos reproches económicos. Hoy, la actual pareja de Irene se ha pronunciado con un contundente mensaje.

Kiko Rivera ha declarado la guerra a su exmujer, Irene Rosales. El cantante, que ha contado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta todos los detalles sobre la reciente e inesperada reconciliación con su progenitora, Isabel Pantoja, ha cargado como nunca contra la madre de sus dos hijas, a la que llegaba a referirse como "la gran piedra que tenía en su bolsillo".

Las duras palabras de Kiko Rivera contra Irene Rosales

Mientras que el cantante de deshacía en halagos para Lola, su actual novia —a quien agradece "haber sido el empujón que necesitaba" para retomar la relación con su madre—, a su exmujer, Irene Rosales, le dedicaba unas durísimas palabras y reproches. Kiko Rivera aseguraba que Irene le fue infiel con Guillermo y declaraba que a su expareja "solo le interesa el dinero".

En su 'Scoop', Kiko Rivera afirmaba que está "pagándole todo a Irene", ya que llegaron a un acuerdo de un año para que ella pudiese hacerse un colchón económico. Un acuerdo que mantiene, pese a que ella se negó a aceptar la custodia compartida: " Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran. Cuando te pagan todo, se vive muy bien".

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Respecto a la relación de Irene Rosales con Guillermo y, pese a que la sevillana lo haya negado en reiteradas ocasiones, Kiko Rivera mantiene que su exmujer le fue desleal con su actual pareja: "Ha hecho exactamente lo mismo que yo, con la diferencia de que ella lo está metiendo en mi casa, porque la estoy pagando yo".

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Guillermo sale en defensa de su novia Irene

Las duras declaraciones de Kiko Rivera contra Irene Rosales, han provocado que Guillermo, novio de la de Sevilla, haya salido en defensa de su pareja a través de sus redes sociales con un rotundo mensaje en el que deja muy claro cuál es su postura. Lo ha hecho mediante un 'storie' de Instagram en la que aparecía una imagen de Irene, acompañada de las siguientes palabras:

"Gran persona, gran madre, gran hija, familiar donde las haya, gran compañera, amiga de sus amigas, educada, alegre, sonriente, guerrera, luchadora, pero sobre todo tiene un corazón que no le cabe en el pecho", ha escrito el empresario, que también ha sentenciado: "Cariño, que la vida te siga sonriendo y dando lo que tanto te mereces. ¡RESPETO!"