Aitana ha confesado cómo fue su relación con Sebastián Yatra en el 'confesionario' del 'LUX TOUR' de Rosalía en Madrid

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MadridEl viernes santo, 3 de abril, Rosalía volvía a conquistar el Movistar Arena de Madrid con su 'LUX TOUR'. La artista catalana salía al escenario 25 minutos tarde, haciendo esperar a su público casi media hora. Sin embargo, sus seguidores le perdonaban la tardanza nada más entonar las primeras notas de 'Sexo, violencia y llantas', tema con el que arranca el espectáculo musical.

El concierto siguió la tónica de sus otras actuaciones en la capital, aunque la artista confesaba que esa noche se notaba una "energía" distinta en el recinto. Con un escenario que emulaba a una sala de baile de ballet, las tablas de madera sobre las que cantaba la artista acogían a Rosalía durante las casi dos horas de espectáculo. En total, la cantante organizaba el espectáculo en cuatro actos en los que Rosalía aparecía en el interior de una caja de muñecas hasta una recreación del Museo del Louvre y la sala de 'La Gioconda' de Da Vinci.

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La aparición de Aitana en el confesionario del 'Lux Tour'

Como ya se ha podido ver en varios vídeos colgados por sus seguidores en las redes sociales, la artista rompía la distancia con su público en varios momentos, pero en ninguno se ha acercado tanto como cuando se ha rodeado de sus admiradores, que interpretaban el papel de visitantes del Louvre, para cantar 'Can't take my eyes off you', caracterizada como la Mona Lisa.

Justo después, el Movistar Arena se rompía en aplausos al aparecer sobre el escenario Aitana. Rosalía invitaba en su tercera noche en Madrid a la intérprete de 'Superestrella' para que se subiese sobre las tablas, entrase en el confesionario del 'Lux Tour' y le confesase sus pecados a la artista.

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Completamente irónica, Aitana comenzaba su confesión ante las más de 15.000 personas que se encontraban en el Movistar Arena: "Yo he estado con mucha gente, mucha. Con deportistas, con actores, con cantantes... Con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada, entonces los necesito".

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"Pero hay uno en especial que tengo que contarte. Te voy a ser sincera... Fue muy bueno, malo no fue. Pero llegó un punto en que dije: ‘No sé que está pasando’. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó. Un año, no más de un año", continuaba confesando Aitana a Rosalía ante la risa del público madrileño.

Tras estas palabras, los asistentes reconocían a quién se refería Aitana y es que la cantante estuvo saliendo con Sebastián Yatra en 2023. Una relación que ambos comenzaron escondiendo y que, poco a poco, admitieron y reconocieron con sus apariciones públicas y su contenido publicado en redes sociales. Sin embargo, el noviazgo de Yatra y de Aitana se rompió antes de llegar al año. Fue el mismo cantante el que reconoció en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que no creía ser capaz de ser fiel y permanecer en una relación más de un año. Nada más publicarse estas declaraciones, la entrevista con Yatra se hizo viral y las redes sociales comenzaron a especular entre la relación y la ruptura entre Aitana y Sebastián.

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Volviendo a la confesión de Aitana en el 'Lux Tour', la catalana reconocía en el Movistar Arena que aquella pareja, cuya identidad no quiso desvelar, le reconoció que cuando cumplía un año con sus parejas les era infiel: "Me lo dijo, me dijo: ‘¿Es que sabes lo que pasa? Que a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel. Y yo digo: bueno, por lo menos es sincero. Bueno, pues lo dijo así, y yo dije: pues ya está lo dejamos".

La que también cargaba contra Sebastián Yatra era Rosalía. Tras escuchar las palabras de Aitana, la protagonista del 'Lux Tour' aprovechaba para mandarle un 'recadito' el cantante colombiano. "Será uno que... puede ser... a ver si adivino, ¿vale? Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?“, preguntaba Rosalía. Al escuchar la pregunta, Aitana confirma a su 'confesora' la identidad de aquella 'perla'. “¡Lo sabía! Tengo que confesar otra cosa a mí. Me pidió disculpas y no se lo perdoné. ¡Perdón!“, revelaba la propia Rosalía ante la risa de sus seguidores.

Con una sonrisa y completamente recuperada, Aitana reconocía que la propia Rosalía fue "mucho más inteligente que yo entonces". Con absoluta complicidad, Rosalía Rosalía aconsejaba a Aitana que "si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Ahí no es. Pero tú te ves muy feliz y muy guapa y muy radiante”.