Antía Troncoso 03 ABR 2026 - 23:52h.

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¡Kiko Rivera declara la guerra a Irene Rosales! Esta noche, '¡De viernes!' ha emitido un impactante 'Scoop' del hijo de Isabel Pantoja en el que, dispuesto a desenmascarar a su exmujer, se ha mostrado tajante a la hora de responder a todas las duras declaraciones que esta hizo sobre él un par de semanas atrás en este mismo programa. ¡No te lo pierdas!

Tras una temporada alejada de los focos, Irene Rosales regresaba hace unas semanas al programa de Bea Archidona y Santi Acosta, concediendo una sincera entrevista en la que, por primera vez, hablaba de las múltiples infidelidades que había sufrido durante su matrimonio de once años con Kiko Rivera. Además, la sevillana aseguraba no entender la mala relación que tiene actualmente con el DJ, ya que hasta hace unos meses estaban en buenos términos.

La de Sevilla fue acompañada a su entrevista por su novio, Guillermo. Precisamente sobre él y su relación con su exmujer ha hablado Kiko Rivera en su 'Scoop', refiriéndose a una posible infidelidad. Y es que el hijo de Isabel Pantoja mantiene que Irene Rosales le fue desleal con su actual pareja, pese a que ella lo haya negado: "Ha hecho exactamente lo mismo, con la diferencia de que ella lo está metiendo en mi casa, porque la estoy pagando yo".

Kiko Rivera, tajante contra Irene Rosales: "Solo le interesa el dinero"

El cantante ha hablado de manera contundente sobre su exmujer y el motivo por el la buena relación que mantuvieron en un principio tras su separación se ha roto por completo: "Lo único que he pretendido es pasar el mismo tiempo que pasa ella con mis hijas. El 50%. Pues hasta eso me ha quitado”. Lo cierto es que el DJ le pidió a Irene Rosales la custodia compartida y ella se negó.

Una decisión que Kiko ha asegurado que aceptó porque "está cansado de guerras". También, el hijo de Isabel Pantoja se ha referido al pacto que acordó con Irene y que aún mantiene: "Le doy un año para que se busque la vida y pueda hacerse un colchón. A partir de ese año, te pagas tus cositas, que ya eres mayorcita”.

Sin embargo, Kiko Rivera ha contado que fue raíz de este pacto cuando llegaron los malos rollos. No obstante, el cantante ha asegurado que continúa pagando a Irene: "Lo único que interesa es el dinero (...) Lo he aceptado por no pelear más. Ya no tengo obligación de hacerlo, pero todavía sigo haciéndolo porque me comprometí hasta una determinada fecha".

Tajante, el hijo de Isabel Pantoja ha dedicado unas contundentes palabras a Irene Rosales: "Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribirme mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran (...) Cuando te pagan todo, se vive muy bien".