Fiesta 04 ABR 2026 - 18:51h.

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Kiko Rivera ha concedido una polémica entrevista a '¡De viernes!' donde ha cargado duramente contra Irene Rosales. El DJ no solo abordó los detalles de su reciente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, sino que no dudó en atacar injustamente a su expareja y madre de sus hijas con frases tan duras y cuestionables como la siguiente: "Cuando te pagan todo, se vive muy bien. Cuando te lo pagan todo, eso tiene un nombre".

"Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribirme mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran", fueron parte de las declaraciones de Kiko Rivera contra Irene Rosales. ¿Cómo ha reaccionado Irene Rosales a estas duras palabras?

Irene Rosales manda un mensaje a Kiko Rivera tras su duro ataque

Kiti Gordillo ha hablado con Irene Rosales y desvela, en exclusiva para 'Fiesta', cómo se siente después de haber visto la entrevista de su exmarido en '¡De viernes!', de la que no perdió detalle: "No le gustó nada la actitud que ha tenido su exmarido. Lo que pasa es que hay diferentes formas de abordar una ruptura o de manifestarse. Al igual que las declaraciones de ayer de Kiko, desde luego, nos han sorprendido, no han sido de buen gusto para nadie".

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Por su parte, "Irene se mantiene en la misma línea": "Así se va a mantener y así nos lo ha hecho saber. Ella no va a descalificar nunca al que es el padre de sus dos hijas y así va a seguir siempre. Por lo tanto, si se pide respeto, lo mínimo que puede hacer Kiko Rivera es hablar con respeto de la madre de sus hijas porque, en un futuro, y esto lo digo desde mi punto de vista, pueden ver esas declaraciones y obviamente, a esas niñas, no les va a gustar nada".

Y es que Kiko Rivera llegó a decir, durante su entrevista, cosas como "me la pela", refiriéndose tanto a Irene Rosales como a Jessica Bueno. Para rematar, Kiki Gordillo quiere insistir en la idea de que Irene Rosales ha hablado de su pasado junto a Kiko Rivera pero nunca le ha faltado el respeto, no como Kiko Rivera. Cuando Saúl Ortiz interviene para atacar a Irene Rosales diciendo que ella ha hablado de las adicciones e infidelidades de Kiko, muchos en plató le recuerdan a Saúl que Irene ha hablado de todo eso cuando Kiko lo ha contado previamente y que "se ha portado como una señora" por todo lo que se ha callado.

Guillermo apoya a Irene Rosales en su peor momento

En medio de todo este revuelo, Guillermo ha sacado la cara para defender a su pareja. El novio de Irene Rosales ha publicado un revelador y contundente mensaje donde la defiende del ataque de Kiko Rivera: "Gran persona, gran madre, gran hija, familiar donde las haya, gran compañera, amiga de sus amigas, educada, alegre, sonriente, guerrera, luchadora, pero sobre todo tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Cariño, que la vida te siga sonriendo y dando lo que tanto te mereces. ¡RESPETO!", han sido sus palabras a través de las redes sociales.