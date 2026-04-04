Irán ha comenzado a emitir autorizaciones de paso por el estrecho de Ormuz para buques que transportan ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad

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Las autoridades iraníes han comenzado a emitir autorizaciones de paso por el estrecho de Ormuz para buques que transportan ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad.

"Los buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria han recibido permiso para cruzar el estrecho de Ormuz hacia puertos iraníes o puertos del mar de Omán", ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, portavoz oficial de la Guardia Revolucionaria iraní.

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Bienes de primera necesidad e insumos para el ganado

El mensaje viene acompañado de un documento oficial del Ministerio de Agricultura iraní que menciona "especialmente bienes de primera necesidad e insumos para el ganado".

Poco después del inicio del conflicto bélico la ONU pedía exenciones para la ayuda humanitaria y alertaba del incremento del precio de los alimentos, la energía o los fertilizantes como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, paso estratégico de petróleo procedente del golfo Pérsico y ahora mismo bajo control iraní desde el comienzo de la ofensiva de EEUU e Israel el 28 de febrero.

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El Parlamento iraní declara la zona como una "ventaja estratégica" y ningún país podrá transitarla sin el permiso de Teherán

Horas antes de emitir estas autorizaciones, las autoridades iraníes aseguraban este mismo sábado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

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"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.

En comentarios recogidos por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que "la gestión de esta importante vía fluvial está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

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Irán ha permitido durante las últimas semanas el paso con cuentagotas de los barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

En las últimas horas, por ejemplo, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado que dos buques de propietarios turcos han pasado por el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio del conflicto.

El portavoz parlamentario iraní ha avisado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que "el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial".