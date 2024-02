Las confesiones más sinceras de Borja en su hoguera ante su cabreo con Ana: “Como me diga eso, no me voy con ella"

Borja se ha enfrentado a una nueva hoguera donde ha visto cómo aumenta la complicidad de Ana con Napoli. “Me da miedo que se haya puesto a hablar mal de mí”, aseguraba él antes de ver las imágenes de Ana en ‘Villa Montaña’ porque se mostraba muy seguro de que a su pareja no le puede gustar de verdad Napoli: “Es todo lo que no le gusta”.

Aunque pensaba que no iba a ver más acercamiento entre Ana y el italiano del que ya había visto, Borja no se mostraba nada contento al ver las primeras imágenes de esta hoguera: “Se me está poniendo el corazón en un puño, yo no estoy tanto así con Andrea y que diga: ‘Mi chico no me hace nada de gracia”. Aun así, Borja seguía afirmando a Sandra Barneda que a Ana “no le gusta Napoli”.