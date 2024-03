"Es una montaña rusa de emociones. Sabíamos que era una experiencia fácil, obviamente, pero yo no me imaginaba que mi mente me la jugara con emociones o sentimientos", expresaba la participante. "Llegaba a la hoguera y de repente veía una conexión ficticia. Me dolía más una conexión porque me parece algo muy heavy. Yo le veía y pensaba que había algo ahí", añadía Ruth. Pero para Niko, su conexión con Tamara no había sido tal sino que simplemente le había parecido "bonita".